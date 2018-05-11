Минфин России понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году до 2,8% с 4%, прогнозировавшихся ранее. Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

Ранее российский ЦБ сообщал, что в текущем году инфляция прогнозируется в интервале 3—4%, а в 2019 году — вблизи 4%.

Также в поправках повышен прогноз по объему ВВП на 2018 год до 98,234 трлн рублей с 97,462 трлн, заложенных в федеральном законе о бюджете.



В апреле источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил ТАСС, что Минэкономразвития пересмотрело макроэкономический прогноз, понизив базовый показатель инфляции на конец 2018 года до 2,8% с 4%. Базовый прогноз по среднему курсу доллара в 2018 году был понижен до 58,6 рубля с 64,7 рубля, а базовый прогноз средней цены на нефть Urals повышен до 61,4 доллара за баррель с 43,8 доллара. При этом базовый прогноз по росту ВВП в 2018 году остался на уровне 2,1%, а консервативный прогноз был улучшен вдвое относительно предыдущего макропрогноза от октября 2017 года — до 1,6% с 0,8%.