Минфин РФ предлагает в 2018 году внести в уставной капитал Промсвязьбанка и Россельхозбанка по 5 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что взнос в капитал Промсвязьбанка должен быть осуществлен в целях обеспечения кредитования исполнителей гособоронзаказа, а РСХБ — в целях сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы банка.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.



Также сообщалось, что Минфин РФ изучает возможность увеличения капитала Промсвязьбанка в связи с возможным предоставлением ликвидности российским компаниям под санкциями со стороны банка.