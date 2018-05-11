Минфин прогнозирует более чем пятикратный рост дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2018 году. Показатель составит 2,74 трлн рублей против запланированных ранее 527,6 млрд, говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

При этом доходы бюджета составят 17,032 трлн рублей против 15,257 трлн, прогнозировавшихся ранее в законе о федеральном бюджете.

В закон о бюджете заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть, будут направляться не на расходы, а в резервы. В соответствии с бюджетным правилом, Минфин направляет на покупку валюты эти дополнительные нефтегазовые доходы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018-го.

При текущих ценах на нефть Минэкономразвития ожидает профицита федерального бюджета РФ в 1,2% ВВП в 2018 году. При этом в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн рублей (около 60 млрд долларов по текущему курсу).



Ранее Минэкономразвития на фоне роста цены на нефть предложило повысить базовый прогноз средней цены на Urals до 61,4 рубля за баррель с прежних 43,8 за баррель.