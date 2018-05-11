Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пока не представил президенту России Владимиру Путину предложения по структуре исполнительной власти.

«Сначала (до представления персонального состава. — Прим. ТАСС) структура Кабинета министров предлагается председателем правительства президенту, пока этого сделано не было», — сообщил журналистам и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в ближайшее время планируется ликвидация Федерального агентства научных организаций с передачей его функций Министерству образования и науки.



Медведев занял пост премьер-министра РФ 8 мая после согласования его кандидатуры с Государственной думой. В соответствии с частью 1 статьи 112 Конституции РФ, председатель правительства России не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.