В Свердловской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в кредитных мошенничествах. Банкам причинен ущерб на 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.



По версии следствия, в конце 2014 года владелица мебельного магазина в Екатеринбурге с целью увеличения объема продаж начала реализовывать товар в кредит, пригласив к сотрудничеству банки.

«Опыт такой работы оказался положительным, и директор торговой точки совместно с двумя знакомыми решили отправлять заявки на кредит от имени посторонних граждан, а полученные деньги присваивать себе», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, по копиям документов, удостоверяющим личность, с декабря 2014 по март 2015 года оформлено 22 кредитных договора на общую сумму более 3 млн рублей.



«К лету 2015 года количество участников группы увеличилось до девяти. Ими реализовывались несколько криминальных схем. В первом случае, кредиты оформлялись по копиям документов, без ведома граждан. Во втором — на клиентов магазина, которые хотели купить мебель в кредит, оформлялись заявки. После ответа банка фигуранты сообщали клиентам, что их кредит не одобрен, а деньги присваивали себе. Также кредиты оформлялись на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем или наркотическими веществами. Кроме того, под видом работодателей злоумышленники приезжали в небольшие населенные пункты Свердловской области, где у граждан имелись проблемы с поиском работы. Предлагая трудоустроиться вахтовым методом на север и обещая приличные зарплаты, «работодатели» вместе с ничего не подозревающими людьми заполняли анкеты. После этого уезжали и оформляли на уральцев кредиты. В результате пострадали свыше 100 человек», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.