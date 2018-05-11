В поправках в бюджет РФ на 2018 год использовался скорректированный в марте, до санкций, прогноз Минэкономразвития, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства. Цифры прогноза будут меняться, сообщили агентству два других источника в финансово-экономическом блоке правительства.

Накануне были опубликованы поправки Минфина в бюджет 2018 года, в которых были скорректированы инфляция до 2,8% с 4%, объем ВВП — до 98,234 трлн рублей с 97,462 трлн.

«На основе прогноза, который готовился в марте», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, на основании какого прогноза готовились поправки в бюджет.

В апреле источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил ТАСС, что Минэкономразвития пересмотрело макроэкономический прогноз. Прогноз был скорректирован в марте и не учитывал влияние санкций, введенных США в отношении России.

Согласно мартовским расчетам, базовый прогноз по среднему курсу доллара в 2018 году был понижен до 58,6 рубля с 64,7 рубля, а базовый прогноз средней цены на нефть Urals повышен до 61,4 доллара за баррель с 43,8 за баррель. При этом базовый прогноз по росту ВВП в 2018 году остался на уровне 2,1%, а консервативный прогноз был улучшен вдвое — до 1,6% с 0,8% по предыдущему макропрогнозу в октябре 2017 года.

В то же время прогноз по росту промышленности был понижен до 1,7% в базовом варианте с 2,5% по предыдущему прогнозу, а рост инвестиций в основной капитал по новому базовому прогнозу составит 4,8% против 4,7% по предыдущему прогнозу.

Также МЭР повысило прогноз по оттоку капитала в 2018 году в 4,7 раза — до 33 млрд долларов с 7 млрд по предыдущему макропрогнозу, который был опубликован осенью 2017 года.

Рост реальных располагаемых доходов населения, согласно обновленному базовому прогнозу МЭР, в 2018 году составит 3,8%, что выше предыдущего прогноза на уровне 2,3%.

Уровень безработицы в 2018 году в базовом сценарии МЭР теперь прогнозирует чуть ниже — 4,8% против 5% по предыдущему прогнозу. При этом прогноз роста производительности труда в 2018 году был понижен до 1,9% в базовом варианте с 2,3% по предыдущему прогнозу МЭР.

США ввели новые санкции против России 6 апреля. В черный список попали 38 юридических и физических лиц, включая российских чиновников и крупных бизнесменов. Сильнее всего американские ограничения отразились на Олеге Дерипаске — из 12 частных компаний, попавших под санкции, восемь принадлежат ему, в том числе публичные компании En+ и UC Rusal.



Хотя новые американские санкции коснулись лишь определенных компаний, решение США сначала вызвало резкий рост волатильности на всем российском рынке.