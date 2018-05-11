Британские регуляторы оштрафовали главного исполнительного директора Barclays Джеса Стейли на 642 430 фунтов стерлингов за попытки установить личность информатора внутри банка. Об этом говорится в совместном заявлении Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority) и Органа пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority), передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Это третий по величине штраф из когда-либо наложенных FCA на физлицо и первый случай штрафа для руководителя банка. Сумма составляет 10% годового дохода Стейли. О штрафе было объявлено еще в апреле, однако тогда не раскрывалась его сумма.

Было установлено, что в 2016 году Стейли пытался установить авторов анонимных писем, в которых выражались опасения в связи с назначением на руководящий пост Тима Мейна — друга и бывшего коллеги Стейли из JP Morgan. Авторы ставили под сомнение критерии отбора новых сотрудников. Вместо того, чтобы сообщить внутренней комиссии банка о конфликте интересов, Стейли попросил главу безопасности Barclays попытаться определить личности анонимных авторов писем.

Barclays теперь должен ежегодно отчитываться перед FCA и PRA, в том числе о любых внутренних расследованиях, связанных с заявлениями против старших менеджеров, или случаях, когда сотрудники пытаются идентифицировать анонимных осведомителей.