Российский рынок откроется подъемом фондовых индексов вследствие роста фьючерсов на мировые фондовые индексы из-за слабых данных по инфляции в США. Этот показатель год к году за апрель составил 2,5%, как и ожидал рынок. При этом, за месяц потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей увеличились всего на 0,1% при ожиданиях в 0,2%. Таким образом, ожидания инвесторов по ужесточению денежно-кредитной политики несколько ослабли. Это будет способствовать росту фондовых рынков развивающихся и развитых экономик. На этом фоне на российский рынок вернется иностранная ликвидность. Плюс геополитическая напряженность на Ближнем Востоке держит цены на нефть на высоких отметках в $77,5 за баррель, что поможет рублю продолжить укрепление ниже 61,7 за доллар. Помимо этого, приближение налогового периода будет способствовать продаже валюты экспортерами по высоким ценам. Однако фьючерсы на ставку ФРС США с вероятностью в 72% показывают, что в июне верхний коридор процентной ставки будет повышен на 25 б.п. до 2%. Поэтому мы считаем, что рынок получил временную передышку.