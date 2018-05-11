Чувашкредитпромбанк снизил ставки по депозитам «Доходный» и «Удобный счет» для юридических лиц.



По «Доходному» ставка снижена на 0,1—0,15 процентного пункта. Теперь депозит можно открыть под 7—7,2% годовых. Депозит без возможности пополнения и частичного снятия средств, с выплатой процентов в конце срока. Срок на 10—180 дней, минимальный взнос 100 тыс. рублей.

«Удобный счет» — ставка для индивидуальных предпринимателей уменьшена на 0,25 п. п. Средства размещаются под 3,75—4,75% годовых. Депозит с возможностью совершения приходно-расходных операций и ежемесячной периодичностью выплаты процентов. Срок депозита — 367 дней. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей.