Российская валюта в апреле заметно обесценилась к доллару, евро и корзине ключевых иностранных валют в целом, свидетельствуют опубликованные Банком России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — апреле 2018 года» .

Рубль в апреле ослаб к доллару по сравнению с предыдущим месяцем на 5,6% по номинальному курсу и на 5,5% — по реальному (по динамике реального курса Центробанк при первой публикации данных приводит оценочные значения). По отношению к декабрю 2017 года рубль подешевел к доллару на 3,1% по номинальному курсу и на 3,3% — по реальному.

Средний номинальный курс доллара в апреле составил 60,43 рубля против 57,03 рубля в марте. Средний курс за период с начала года — 57,74 рубля за доллар.

К евро рубль в апреле ослаб по сравнению с мартом на 5,2% и по номинальному курсу, и по реальному. По сравнению с декабрем 2017-го обесценение рубля к евро составило 6,6% по номинальному курсу и 6,3% — по реальному.

Средний номинальный курс евро в апреле составил 74,23 рубля против 70,35 рубля в марте. Средний курс с начала года — 70,94 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в апреле по сравнению с мартом на 5,1%, по сравнению с декабрем 2017-го — на 5,8%. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в апреле, по оценке ЦБ, опустился по сравнению с мартом на 4,8%, а снижение по сравнению с декабрем 2017-го оценивается в 5,5%.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2018 году на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются сейчас Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США.

В прошлом году пятерка выглядела следующим образом: Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Белоруссия. Италия сейчас на шестом месте. Отметим также, что входившая несколько лет назад в топ-пятерку Украина, которая в прошлом году находилась на 11-й строчке, теперь опустилась на 14-ю.



Напомним, новый виток ослабления российской валюты последовал за расширением антироссийских санкций США в начале апреля этого года.