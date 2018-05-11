Российские банки в I квартале 2018 года предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов в рублях на 121,5 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в I квартале прошлого года.

Как сообщили в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, в январе — марте текущего года жителям Москвы выдано 17,8 тыс. ИЖК, средний срок кредита составил 16,5 года. Заемщики Московской области взяли 16,4 тыс. ипотечных кредитов, средний срок кредита — 15 лет и один месяц. Таким образом, количество выданных в I квартале ипотечных кредитов в Московском регионе составило 34,2 тыс., что на 67% больше, чем годом ранее.

Условия предоставления ипотечных кредитов остаются доступными. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в Москве в январе — марте 2018 года составила 9,8%, в Московской области — 9,7% (в I квартале 2017 года как в Москве, так и в Московской области ставка составляла 11,7%).

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в январе — марте 2018 года выдано всего пять ипотечных жилищных кредитов.

В целом в сегменте ипотечного жилищного кредитования качество обслуживания кредитов улучшилось: по состоянию на 1 апреля 2018 года доля просроченной задолженности по ИЖК в Московском регионе составила 2,2% (3,3% годом ранее).



Как отмечает Банк России, процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам продолжают снижаться, что способствует повышению доступности ипотечных кредитов, предоставляемых гражданам. В целом по стране в I квартале 2018 года объем выданных кредитов увеличился в 1,8 раза и достиг 582 млрд рублей. Всего за указанный период было выдано 299 тыс. ипотечных кредитов, что на 68% больше, чем годом ранее.