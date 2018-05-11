Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца могут перейти под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Концерн «Россиум» продал ей кредит, залогом по которому выступают 75% плюс 1 акция финансовой группы (ФГ) «Будущее» (объединяет НПФ «Будущее», «Образование» и «Телеком-Союз»), пишет «Коммерсант».



В феврале 2015 года O1 Group — мажоритарный акционер ФГ «Будущее» — взяла кредит в Московском Кредитном Банке на 106 млн евро, а затем в июне того же года еще один — на 9 млрд рублей. Залогом стали акции НПФ «Будущее» и «Телеком-Союз». В марте 2016 года кредит взяла ФГ «Будущее» — также под залог акций НПФ «Будущее» и приобретаемых бумаг НПФ «Уралсиб». Затем все залоги были трансформированы в залог акций ФГ «Будущее». При раскрытии информации по сделке продажи O1 Group был указан ее долг перед МКБ в размере около 25 млрд рублей. Тогда же владелец «Россиума» Роман Авдеев заявил, что концерн выкупил кредит у банка, а для дальнейшей работы с задолженностью была нанята RT&I.



По данным издания, Минц готов был отдать свои фонды еще минувшей зимой и проводил по этому поводу консультации в ЦБ. Речь шла о санации НПФ. Весной, по данным Reuters, O1 Group все еще искала покупателей. Переговоры велись со Сбербанком, группой «Алор», проходящим санацию под эгидой ЦБ банком «ФК Открытие», концерном «Россиум» и МКБ, а также группой НПФ «Благосостояние». Однако все претенденты отказались.



Теперь ФГ «Будущее» переходит под контроль структур, работающих с НК «Роснефть», утверждают три источника газеты, близкие к финансовой группе и Борису Минцу. «Операционный контроль еще находится у предыдущих собственников. Передача идет тяжело», — уточнил один из собеседников издания.

Офшор уже проявил себя как игрок с сильной переговорной позицией, отмечают эксперты. При этом к управлению средствами фондов подключается ГК «Регион», которую связывали с RT&I.



Как отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов, «передача долга игроку с сильной переговорной позицией похожа на помощь МКБ и «Россиуму». Судя по последним событиям, в частности по техническим дефолтам компаний, связанных с O1 Group , платить заемщику по кредиту, выданному МКБ и переданному «Россиуму», нечем».