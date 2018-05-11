ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает новый тариф «Welcome!» с безлимитным трафиком мобильного Интернета и пакетом минут на звонки по России и в другие страны. Тариф доступен для подключения с 11 мая, сообщает пресс-служба оператора.



«Абоненты тарифа смогут пользоваться на территории России мобильным Интернетом без ограничений трафика со скоростью 3,6 Мбит/с, что вполне достаточно, чтобы делиться видео в социальных сетях или смотреть футбольный матч», — говорится в сообщении.



Кроме того, в пакет тарифа включено 30 минут исходящих звонков, как по России, так и международных. Все входящие звонки будут бесплатными и не будут расходовать пакет минут.

При подключении абонентская плата составляет 700 рублей за 14 дней, далее — 350 рублей в неделю.

«Подключить тариф клиенты смогут в салонах «Билайн» и в магазинах-партнерах, в том числе в аэропортах, гостиницах и популярных туристических местах, а также заранее заполнить форму на сайте компании, забронировать сим-карту и получить ее по прилету в Россию в любом удобном салоне «Билайн»», — уточняется в релизе.



Для удобства клиентов ключевые сервисы и уведомления в тарифе будут как на русском, так и на английском языке.

