С момента запуска наиболее распространенных сервисов NFC-оплаты (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) в УБРиР количество операций, совершенных с их помощью, увеличилось в 9 раз.

По данным Visa, Россия входит в тройку стран – лидеров по числу карт, привязанных к Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Этому способствует, как развитие инфраструктуры - более 80% pos-терминалов принимают бесконтактные карты, так и само население – россияне достаточно восприимчивы к инновациям и новым технологиям.

Сервисы бесконтактной оплаты стали доступны клиентам УБРиР в IV квартале 2017 года и если в конце прошлого года с их применением было проведено около 39 тысяч транзакций, то уже в мае этого года их количество превысило 348 тысяч.

Основную долю (62%) занимают операции с помощью сервиса Apple Pay, средний оборот по которому сейчас составляет 1 млн руб. в день, далее по популярности идут Samsung Pay и Google Pay c оборотами в 380 тыс. руб. и 160 тыс. руб. в день соответственно. Чаще всего смартфоном расплачиваются в супермаркетах и кафе, в магазинах одежды, в аптеках и на АЗС.