Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года, говорится в отчете инвестбанка Bank of America Merill Lynch (BofAML), поступившем в РБК .

Дефицит нефти может составить 630 тыс. баррелей в сутки в 2018 году и 300 тыс. баррелей в сутки в 2019-м на фоне масштабных проблем в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренностей о сокращении добычи между Россией и ОПЕК и риска снижения экспорта из Ирана. В этих условиях BofAML прогнозирует нефть Brent по 90 долларов за баррель во II квартале 2019 года, а также видит риск ее удорожания до 100 долларов за баррель.

Таким образом, BofAML стал первым из инвестбанков, предположивших возврат котировок к 100-долларовой отметке, отмечает Bloomberg. По прогнозу Merril Lynch, в среднем стоимость Brent в 2018 году составит 70 долларов (против прежних 64 долларов), а в 2019-м — 75 долларов за баррель (против прогноза в 60 долларов ранее).

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном и пообещал возобновить снятые с Ирана санкции «на высшем уровне». Согласно заявлению Министерства финансов США, действие американских санкций против Ирана будет восстановлено в срок до полугода (от 90 до 180 дней). Это привело к росту цен на нефть: в четверг, 10 мая, котировки Brent достигли 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Решение США увеличит вероятность того, что на рынке в 2018—2019 годах сохранится дефицит, полагают и в рейтинговом агентстве Fitch. Это создает предпосылки для повышения цен относительно нынешних оценок. Однако агентство не стало менять свои прогнозы. Стоимость Brent может некоторое время превышать 70 долларов за баррель, но такой высокий уровень не сможет поддерживаться долго с учетом адаптации большинства мировых производителей к диапазону 50—60 долларов за баррель, а также увеличению добычи сланцевой нефти в США, отмечают в своем обзоре аналитики Fitch Дмитрий Маринченко и Татьяна Кордюкова. Санкции снижают шансы на продление сделки ОПЕК+ после 2018 года (Иран скорее выйдет из нее), а в ее отсутствие члены ОПЕК станут наращивать добычу, рынок вернется к избытку, а цены — к диапазону 50—60 долларов за баррель, полагают в Fitch.

Выход США из сделки с Ираном и возвращение санкций против Исламской Республики спровоцируют волатильность на глобальных рынках нефти, однако вряд ли скажутся на котировках в дальнейшем, отметил в комментарии РБК вице-президент Moody's Денис Перевезенцев. В целом объявление администрации США уже учтено рынком, а нынешний рост произошел в основном из-за роста длинных позиций на фьючерсы и опционы на нефть в ожидании этой новости, сказал Перевезенцев. «Это событие не отразилось на нашем базовом среднесрочном сценарии цен на нефть, который предусматривает диапазон 45—65 долларов за баррель до конца 2019 года», — уточнил аналитик.

При негативном санкционном сценарии (финансовые ограничения и/или ограничения, связанные с импортом нефти) некоторые импортеры нефти могут соблюдать санкционный режим частично, что ограничит сокращение добычи в Иране: оно не будет таким масштабным, как при администрации Обамы, считает Переверзенцев из Moody's. Таким образом, выход США из сделки не должен оказать существенного влияния на ребалансировку рынка в сторону дефицита, говорит он.



Более значимое влияние на нефтяные цены в ближайшие 6—12 месяцев будут оказывать добыча нефти в США, динамика добычи в Венесуэле и перспективы продления сделки ОПЕК+ после 2018 года, отмечает Перевезенцев. Конечный эффект решения США на рынок нефти сложно спрогнозировать: отсутствие консенсуса в ОПЕК+ по продлению соглашения о сокращении добычи, угроза дефицита нефти, а также наращивание сланцевой добычи в США могут вернуть рынок к избыточному предложению, считают эксперты Fitch.