В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту незаконного получения кредитов на сумму свыше 34 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокурором Благодарненского района Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса РФ («Незаконное получение кредита»).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Мокро-Буйволинский «Зерно-продукт» неоднократно обращался в дополнительный офис ставропольского регионального филиала одного из банков с заявками на кредит для пополнения оборотных средств, в том числе приобретения и дальнейшей переработки зерна озимой пшеницы.

«С целью реализации своего умысла, создания благоприятных условий для получения кредита и положительного решения вопроса о кредитовании в подтверждение платежеспособности предприятия он представлял недостоверные данные о финансовом состоянии общества. Предприниматель был осведомлен о финансовых трудностях возглавляемого им предприятия, но вопреки этому с марта по август 2015 года представил в кредитную организацию документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии прибыли», — отмечают правоохранители.

На основании представленных документов на расчетный счет ООО «Мокро-Буйволинский «Зерно-продукт» были перечислены денежные средства.

Займы впоследствии не были погашены. Своих обязательств по кредитным договорам фигурант не выполнял.

В результате неправомерных действий руководителя коммерческой фирмы банку был причинен материальный ущерб на общую сумму 34,047 млн рублей.



Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Благодарненский районный суд Ставропольского края.