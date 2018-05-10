Бывший министр юстиции Украины Роман Зварыч внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает национализацию компаний, где доли принадлежат гражданам России. Об этом сообщает РБК .

В документе, текст которого опубликован на сайте Рады, Зварыч предложил усовершенствовать существующий закон «О санкциях». В пояснительной записке он указал на угрозу национальной безопасности и «агрессивную политику России».

«Для безотлагательного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы необходимо запрещать хозяйственную деятельность и передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушивших права и интересы Украины и ее граждан», — говорится в законопроекте.

Документ предполагает запрет деятельности предприятий и переход имущества в собственность Украины. Помимо этого нарушение законодательства о санкциях, по мнению автора, должно наказываться штрафом в тройном размере от полученной прибыли за последние три года. Исключение будет сделано для тех случаев, когда это противоречит международным договоренностям.

При этом законопроект предлагает уточнить, что национализация может коснуться как имущества «государства-агрессора» или его резидентов (имеются в виду граждане России), так и украинских юридических лиц.



Ранее Украина вносила в свои санкционные списки в том числе российские компании и бизнесменов, которые попадали под американские ограничения. Так, 2 мая Киев присоединился к санкциям против глав «Русала», «Газпрома» и ВТБ — Олега Дерипаски, Алексея Миллера и Андрея Костина соответственно. Такое решение власти Украины объяснили «применением химического оружия в центре Европы» и «проведением незаконных выборов президента» в Крыму.

