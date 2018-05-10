Российская Федерация продолжает настаивать на том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказом от инвестиций в страну наносит серьезный ущерб мандату ЕБРР и устойчивости его бизнес-модели, говорится в заявлении замминистра финансов Владимира Колычева, передает РИА Новости .

Решение о заморозке инвестиций в новые проекты в РФ было принято большинством акционеров ЕБРР в июле 2014 года после осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы.

«Мы продолжаем настаивать на том, что это неправомочное и юридически несостоятельное решение, принятое с многочисленными нарушениями устава банка… наносит серьезный ущерб мандату ЕБРР и устойчивости его бизнес-модели», — подчеркивается в заявлении замминистра.

Колычев напомнил, что российские претензии были детально изложены на прошлогоднем заседании Совета управляющих на Кипре. «К сожалению, Совет управляющих оказался не в состоянии принять законные и взвешенные решения в интересах ЕБРР, вследствие чего банк по-прежнему вынужден выступать в качестве инструмента дискриминации по национальному признаку», — указал он.

В последние годы результаты операционной деятельности и плановые показатели работы ЕБРР демонстрируют негативные тренды по многим качественным параметрам, отмечается в заявлении. Например, увеличивается отток активов из банковского портфеля: за 2017 год досрочные погашения клиентов составили почти 1 млрд евро, а отказы в рамках уже одобренных сделок — 1,2 млрд евро.

«ЕБРР недостаточно эффективно использует предоставленные акционерами капитальные ресурсы и не предпринимает достаточных усилий по сокращению имеющегося отставания от объемов, предусмотренных при подготовке стратегии», — указывает российская сторона.

Ранее президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что банк при наличии капитальных возможностей намерен постепенно расширить свою географию присутствия на страны Африки, которые находятся южнее Сахары. Банк все больше занимается несвойственными для себя вопросами глобального развития, отметил Колычев.