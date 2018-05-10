В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, похитивших у граждан свыше 642 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов, обвиняемых по части 4 статьи 159 (в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба) и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ (в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в период с апреля 2005 года по июнь 2010 года злоумышленники, являясь учредителями и фактическими руководителями ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции», похитили у 1,2 тыс. граждан свыше 642 млн рублей «под предлогом привлечения заемных денежных средств под высокие проценты в активы финансовой компании с выплатой до 60% годовых».

В рамках уголовного дела заявлено 1 189 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 600 млн рублей.

В целях обеспечения восстановления нарушенных прав граждан и возмещения причиненного ущерба органы предварительного расследования наложили арест на 20 земельных участков общей площадью свыше 288 тыс. кв. м в Черногории и на денежные средства на расчетных счетах организаций, подконтрольных обвиняемым.



Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.