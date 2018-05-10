ООО «Константа» исключено из государственного реестра юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Как уточняется, приказ главного судебного пристава Санкт-Петербурга был издан 7 мая. В течение пяти дней организация обязана вернуть в Управление ФССП России по Санкт-Петербургу свидетельство о регистрации № 3/17/78000-КЛ.

В ведомстве пояснили, что юридическое лицо было исключено из государственного реестра на основании пункта 2 части 2 статьи 16 федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в связи с выявлением неоднократных нарушений обязательных требований данного закона в течение года. Так, с начала 2017 года в отношении ООО «Константа» судами было рассмотрено более 100 дел об административных правонарушениях.



ООО «Константа» стало первым юридическим лицом, исключенным из государственного реестра за неоднократное нарушение законодательства в сфере возврата просроченной задолженности, указали в ФССП.