Предложение по подключению тарифного плана действует до 31 июля 2018 года. По его условиям предприниматели оплачивают только совершенные платежи, ежемесячную плату за обслуживание банк не берет.

Преимущества тарифного плана «Все просто!»:

0 рублей – открытие и ведение расчетного счета;

0 рублей – интернет-банк Light для работы на компьютере и смартфоне;

0 рублей – платежи партнерам внутри банка;

79 рублей – стоимость межбанковских платежей.

Таким образом, совершив, к примеру, 4 платежа своим партнерам в другие банки, клиент заплатит за месяц всего 316 рублей. Если проводить платежи только контрагентам, которые тоже имеют расчетный счет в УБРиР, обслуживание будет вовсе бесплатным.

Чтобы открыть расчетный счет, можно отправить заявку на сайте , или обратиться в ближайший офис УБРиР, обслуживающий юридических лиц.

Аналитики финансового рынка неоднократно признавали Уральский банк реконструкции и развития одним из выгодных банков России для обслуживания бизнеса. Так, в январе 2018 года, УБРиР вошёл в ТОП-3 рейтинга ARG самых выгодных условий по обслуживанию розничных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. По данным агентства, обслуживание в УБРиР обходится предпринимателям дешевле, чем в других федеральных банках страны. Кроме того, в прошлом году УБРиР получил премию «Лучшая банковская программа для МСП - 2017» по расчетно-кассовому обслуживанию по результатам федерального конкурса Торгово-промышленной палаты РФ «Золотой меркурий». По версии аналитического агентства Markswebb интернет-банк Light вошел в пятерку лучших онлайн-сервисов для бизнеса.

* Тариф «Все просто!» действует только для городов: Балаково, Волгоград, Кемерово, Киров, Курган, Липецк, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Саратов, Сургут, Томск, Чебоксары. Для подключения тарифного плана «Все просто!» потребуется оформить пакет документов «Под ключ» или «Сделай сам» по тарифам банка при открытии счета.