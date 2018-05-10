Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и тестирует его в закрытом режиме, пишут «Ведомости».



Речь идет о Telegram Passport — он позволит идентифицировать личность пользователя Telegram: все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов, говорит знакомый с членами технической команды Telegram человек.

Telegram Passport может заработать уже к началу лета.

Информация о планах Telegram запустить блокчейн-проект и провести ICO появилась в конце 2017 года. На YouTube была опубликована короткая презентация проекта, но Павел Дуров не подтверждал ее подлинность. В начале этого года в публичном доступе оказался 132-страничный документ, подписанный Николаем Дуровым, техническим директором Telegram и братом Павла Дурова.

В нем рассказывалось о планах Telegram запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON), а также криптовалюту Gram. В документе также отмечалось, что с помощью TON предприниматели получат доступ к широкой аудитории пользователей мессенджера, а платежи внутри TON будут совершаться с помощью собственной криптовалюты. Telegram планирует, что TON будет полностью готова к середине 2019 года.