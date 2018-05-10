Сбербанк объявил финансовые результаты за январь — апрель 2018 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. В частности, чистая прибыль банка выросла по сравнению с четырьмя месяцами 2017 года на 26,6%, свидетельствуют данные финансового документа.

Как указано в релизе кредитной организации, чистый процентный доход банка увеличился относительно четырех месяцев прошлого года на 7,2% до 403,8 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов, поясняют в банке.

Чистый комиссионный доход вырос на 23,2% в годовом выражении до 129,3 млрд рублей. Наибольший прирост комиссионного дохода приходится на операции с банковскими картами и эквайринг (плюс 32,8%), расчетные операции (плюс 19,2%) и реализацию страховых продуктов (плюс 44%).

«Операционные расходы увеличились на 7,9% — это ниже темпа роста операционных доходов до резервов, который составил 14,3%. Переход к более равномерному распределению расходов внутри года продолжается. Отношение расходов к доходам улучшилось», — говорится в релизе. При этом расходы на совокупные резервы за четыре месяца составили 89,7 млрд рублей, из них 51 млрд приходится на апрель, что связано с ослаблением рубля. Рост расходов на резервы был компенсирован встречным увеличением доходов от валютной переоценки и торговых операций. В целом расходы на резервы за четыре месяца текущего года на 2,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Созданные на 1 мая 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за четыре месяца составила 330,4 млрд рублей, чистая прибыль — 262,2 млрд (плюс 26,6% в годовом выражении), в том числе за апрель — 66,3 млрд рублей.

Активы Сбербанка в апреле выросли на 3,2% до 24,1 трлн рублей. Рост обусловлен как валютной переоценкой балансовых статей в результате ослабления рубля, так и ростом кредитного портфеля в реальном выражении.

В апреле корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,4 трлн рублей — это максимальный месячный объем без учета всплеска декабря 2017 года. Всего за четыре месяца выдано 4,5 трлн рублей, что в 1,7 раза больше, чем год назад. Кредитный портфель за месяц увеличился на 5% (в реальном выражении — на 2,5% за счет кредитов, выданных и в рублях, и в иностранной валюте) и на 1 мая составил 12,6 трлн рублей.

Частным клиентам в апреле предоставлено более 250 млрд рублей. Таким образом объем выдачи остается высоким на протяжении последних нескольких месяцев, подчеркивают в банке. Общий объем выданных с начала года кредитов превысил 900 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Портфель за месяц увеличился на 2,2% — это рекордный темп роста с июля 2014 года. На 1 мая объем портфеля составил 5,26 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов снизилась в апреле с 2,43% до 2,39% (средний уровень по банковской системе без учета Сбербанка — 8,9% на 1 апреля 2018 года).

Портфель ценных бумаг в апреле увеличился на 2,3% до 2,6 трлн рублей за счет приобретения банком облигаций РФ и корпоративных облигаций .

Объем средств юридических лиц в апреле вырос на 4,5% до 5,9 трлн рублей (рост в реальном выражении составил 0,8% за счет валютных счетов). Объем средств физических лиц увеличился на 2,6% (в реальном выражении — на 1,2%) до 12,3 трлн. Совокупный объем клиентских средств в апреле вырос на 567 млрд рублей, или 3,2%, до 18,2 трлн рублей (реальный рост составил 1,1%).

Величины базового и основного капитала Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 мая 2018 года, составляют 3,079 трлн рублей. Величина общего капитала на эту же дату — 3,93 трлн. Рост в апреле обусловлен полученной прибылью.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились, по оперативным данным, на 1 трлн до 25,2 трлн рублей в основном за счет увеличения объемов бизнеса и переоценки валютных статей баланса. В результате коэффициенты достаточности капитала снизились за месяц на 0,5 процентного пункта.

По оперативным данным, значение нормативов Н1.1 и Н1.2 Сбербанка на 1 мая составляет 12,2% (минимальные значения, установленные Банком России, — 4,5% и 6% соответственно), показатель Н1.0 равен 15,6% (регулятивный минимум — 8%).



«В апреле банк показал высокие темпы роста в реальном выражении по всем направлениям бизнеса. Розничное и корпоративное кредитование в реальном выражении за месяц выросли на 2,2% и 2,5% соответственно. Средства клиентов в реальном выражении увеличились на 1,1%. Продолжается ускорение темпов роста чистого комиссионного дохода, который с начала года вырос на 23%. Все это создает прочный фундамент для роста эффективности нашего бизнеса и реализации стратегических целей», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.