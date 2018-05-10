ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку риска по кредитам попавших под санкции США компаний
Сбербанк не воспользовался предоставленной Центробанком возможностью не ухудшать оценки рисков по кредитам, выданным попавшим под санкции США компаниям. Об этом журналистам сообщила представитель финучреждения.
«Мы в конкретном данном моменте самой этой поблажкой впрямую не воспользовались. Мы оценивали риски в соответствии со всеми методиками, которые были приняты до этого», — сообщили в банке.
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