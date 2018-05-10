Сбербанк не воспользовался предоставленной Центробанком возможностью не ухудшать оценки рисков по кредитам, выданным попавшим под санкции США компаниям. Об этом журналистам сообщила представитель финучреждения.



«Мы в конкретном данном моменте самой этой поблажкой впрямую не воспользовались. Мы оценивали риски в соответствии со всеми методиками, которые были приняты до этого», — сообщили в банке.