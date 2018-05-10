Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 68 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 62,55 рубля, курс евро понизился на 81 копейку, до 74,2 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Еще до начала валютных торгов на Московской бирже эксперты считали тест уровня 63 рубля за доллар неизбежным.



«Сохранение динамики курса доллара в первые три часа торгов выше 63 рубля укажет нам на то, что рубль отвязался от нефти и останется под давлением со стороны антироссийских санкций и укрепления доллара. В этом случае можно рассмотреть восстановление курса доллара до 64,2 рубля к концу недели», — комментирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Российская валюта укрепляется, реагируя на повышение нефтяных котировок почти до 78 долларов за баррель Brent. Около этого уровня стоимость нефти последний раз была в ноябре 2014 года. Нефть подорожала на фоне решения президента США выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести санкции в отношении республики.

При этом инвесторы не демонстрируют снижение аппетита к риску, отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

Пара EUR/RUB, по его прогнозу, сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 74,5—75,6 рубля.