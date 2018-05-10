«Роскосмос» представит проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в Интернет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Презентация современных и перспективных космических сервисов, разработанных российскими компаниями, состоится 22 мая.

«Участникам презентации будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в Интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных», — отмечается в анонсе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, речь идет о проекте глобальной многофункциональной информационной спутниковой системы (ГМИСС).

На презентации выступит генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров, среди приглашенных — руководители и представители крупнейших российских компаний, органов власти РФ, организаций финансового и банковского сектора.

