Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Мираф» (лишен лицензии в феврале 2016 года) уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и другого акционера кредитного учреждения, бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Им предъявлено обвинение в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов. За время расследования сумма вменяемого фигурантам ущерба увеличилась со 100 млн рублей до 873,2 млн, пишет «Коммерсант».



Уголовное дело, фигурантами которого стали Симонс и Казакова, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в марте 2017 года. Этому предшествовала проверка финансово-хозяйственной деятельности «Мирафа» Центробанком в начале 2016 года и последовавший за ней отзыв лицензии. Тогда же к проверке проблемного банка подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого и было возбуждено дело.

В марте 2016 года оперативники ГУЭБиПК МВД в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали в Москве около 20 ответственных сотрудников банка — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа». После допросов все, кроме боливийца и Казаковой, были отпущены под подписку о невыезде.

Изначально следствие считало, что Симонс и Казакова «в 2013–2015 годах организовали изготовление заявок на получение кредитов от генеральных директоров фиктивных заемщиков». Первой такой фирмой стало ООО «Гризар», рекомендованное Казаковой боливийскому банкиру, которое в тот момент находилось в стадии ликвидации. Через нее, говорится в деле, из банка было похищено 100 млн рублей в виде невозвратного кредита.

По ходу расследования выяснилось, что по аналогичной схеме Симонс и Казакова, оформив договоры займа еще с несколькими подконтрольными фирмами-однодневками, похитили в 2013–2015 годах из банка в общей сложности более 873,2 млн рублей.

Фигурантам дела на днях было предъявлено обвинение в окончательной редакции, они начали знакомиться с материалами дела, которое насчитывает почти 40 томов.

По словам адвоката Казаковой Юлии Бондаренко, ее подзащитная вину не признает. От других комментариев адвокат отказалась. Позиция Симонса, по некоторым данным, постоянно меняется: он то категорически отвергает причастность к махинациям, то признает вину частично, утверждая, что банк действительно оформлял кредиты по той схеме, о которой говорится в деле, но лишь «для финансовой отчетности перед регулятором».