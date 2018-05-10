«Когда случаются сбои или плановые технические работы, тысячи платежей и переводов не доходят вовремя до своих адресатов — это вызывает негатив. Пользователи безрезультатно пытаются зайти на сайт, ежесекундно обновляя страницу, и тем самым увеличивая нагрузку на процессинг, начинают звонить в колл-центр и писать сотни комментариев в соцсетях. Мы поняли, что держать пользователя в неведении даже в течение нескольких минут — плохо, и поэтому создали страницу статусов», — отметил Алексей Дитятьев, директор по развитию QIWI Кошелька.

Теперь достаточно просто зайти на status.qiwi.com, и QIWI подскажет, есть ли проблемы с кошельком, а заодно и со всеми остальными сервисами. И что важно, статус «Не работает» означает, что сервис уже активно приводят в чувства, а отсутствие дополнительной нагрузки на процессинг помогает техническим специалистам быстрее разрешить проблему.

«Такие страницы уже давно есть у всех международных IT-гигантов, теперь и мы в их числе. Эта страница отображает статусы работоспособности в режиме реального времени и никак не влияет на нагрузку QIWI — она находится за пределами компании и не нагружает процессинг QIWI», — Кирилл Ермаков, Главный технический директор QIWI.

О QIWI

QIWI – ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Наша сеть включает свыше 20,1 млн виртуальных кошельков и более чем 152 000 терминалов и точек приема платежей. Сервисы QIWI позволяют торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме на сумму свыше 76 млрд руб., объединяя более чем 50 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг или осуществления денежных переводов, пользуясь онлайн- и офлайн платежными инструментами.

Источник: КИВИ Банк (АО)