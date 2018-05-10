Сотрудники уголовного розыска ОМВД по столичному району Фили-Давыдково задержали 32-летнего приезжего по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

В территориальный отдел полиции обратился представитель лизинговой компании, который сообщил, что с Кастанаевской улицы был похищен автомобиль марки BMW, принадлежащий компании. Материальный ущерб составил около 1 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий.

Установлено, что злоумышленник, используя специальные приборы, похитил указанный автомобиль, затем продал его по поддельным документам, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников.