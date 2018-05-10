Материальный ущерб составил около 1 млн рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД по столичному району Фили-Давыдково задержали 32-летнего приезжего по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.
В территориальный отдел полиции обратился представитель лизинговой компании, который сообщил, что с Кастанаевской улицы был похищен автомобиль марки BMW, принадлежащий компании. Материальный ущерб составил около 1 млн рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий.
Установлено, что злоумышленник, используя специальные приборы, похитил указанный автомобиль, затем продал его по поддельным документам, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников.
Нет комментариев