Квазигосударственные пенсионные фонды активно привлекают клиентов без оглядки на уровень их благосостояния — средние счета клиентов. Например, НПФ Сбербанка , как правило, оказываются ниже, чем у покинувших НПФ. В частных фондах ситуация обратная: новых клиентов они выбирают из числа более состоятельных граждан, пишет «Коммерсант», анализируя итоги переходной кампании 2017 года среди крупнейших пенсионных фондов.



Как и ожидалось, два квазигосударственных пенсионных фонда — НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд» — показали лучшие результаты. За исключением ПФР, остальные фонды для них были, по сути, донорами. В результате в НПФ Сбербанка чистый приток пенсионных накоплений превысил 79 млрд рублей, в «ВТБ Пенсионный фонд» составил почти 39 млрд рублей. На третьем месте по чистым притокам денег по ОПС (19,9 млрд рублей) оказался «Газфонд Пенсионные накопления». Положительный результат в части привлечения пенсионных накоплений показал и НПФ «Будущее».

Неудачниками переходной кампании стали фонды санированного банка «ФК Открытие». Отрицательный результат показали и оба фонда, входящие в группу «Сафмар».

Объемы привлечения не отражались на качестве. Так, в квазигосударственных фондах (НПФ Сбербанка, фондах «ФК Открытие») средний счет привлечения составил около 40 тыс. против 60 тыс. рублей у ушедших из них клиентов. У «ВТБ Пенсионный фонд» средний счет привлеченного и ушедшего клиента оказался почти равным (66 тыс. против 65 тыс. рублей).

«Основным каналом привлечения для нас является банковский, который обеспечивает приток клиентов с понятной кредитной историей и высоким средним счетом», — объясняет гендиректор НПФ Лариса Горчаковская.

Частные фонды придерживались иной тактики, делая ставку на более состоятельных клиентов. Так, у пенсионных фондов группы «Сафмар» средние счета привлеченных клиентов составляли 78,5 тыс. и 54 тыс. рублей соответственно, тогда как у покидавших фонды — лишь 68,6 тыс. и 49,5 тыс. рублей. У «Газфонда Пенсионные накопления» — 77,6 тыс. рублей против 51,3 тыс. рублей. Аномальный результат показал НПФ «Будущее» — 80,6 тыс. против 46,5 тыс. рублей. Между тем у этого фонда самый низкий результат инвестирования за последние четыре года, а по итогам 2017 года он первым из фондов, вошедших в систему гарантирования накоплений, показал отрицательный результат (минус 2%, а разнес по счетам клиентов и вовсе минус 4%).

По мнению экспертов, работа по широкой базе клиентов, как это делает НПФ Сбербанка, больше не дает нужного результата, так как приводит к падению среднего счета и девальвации клиентской базы.

При этом переходная кампания 2017 года показала, что сами граждане при смене страховщика не обращают внимания ни на потерю инвестиционного дохода, ни на прежнюю доходность своих накоплений, поддаваясь на уговоры агентов.