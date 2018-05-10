На майские праздники 39% россиян предпочли зарубежным поездкам отдых за городом. Такие данные приводятся в релизе Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир» .

Согласно опросу, проведенному компанией MARC по заказу НСПК в преддверии майских праздников, только 7% россиян планировали провести их в путешествии по Европе или отправиться к морю. Собственная статистика НСПК говорит о том, что покупки авиа- и железнодорожных билетов по банковским картам , действительно, не вошли в список динамично растущих категорий в 2018 году, уступив место покупкам в магазинах садовых, строительных и туристических принадлежностей.

По данным исследования, 26% опрошенных россиян остались дома, при этом среди москвичей решили провести длинные выходные дома 23%.

Еще 22% россиян планировали поездку за город на пикник, а 17% опрошенных предпочли поехать на дачу. Жители небольших городов чаще других (30%) отправляются за город на пикник. А вот на дачу поехать решили 20% опрошенных москвичей и 17% жителей других мегаполисов. При этом отдых за городом предпочитают жители Северо-Западного и Южного федеральных округов (44% и 45% соответственно).

Статистика НСПК по использованию банковских карт в период с 5 марта по 30 апреля показывает, что россияне интересуются активным и полезным времяпрепровождением, говорится в релизе. Так, 36% от общей доли динамично растущих категорий товаров в период подготовки к Первомаю приходится на строительные материалы. В магазинах такого профиля в 2018 году перед праздниками держатели карт из России тратили в среднем 2 223 рубля. На втором месте — магазины садовых принадлежностей (29%, средний чек — 2 437 рублей). Замыкают тройку лидеров в списке динамично растущих категорий в данный период магазины спортивных товаров и одежды для активного отдыха (26%, средний чек — 2 814 рублей).

В НСПК отмечают, что в майские праздники 2017 года у держателей банковских карт были более популярны товары для сада. Тогда на их долю приходилось 42% от общего числа динамично растущих категорий в указанный период. При этом в 2018 году наблюдается увеличение на 40% количества безналичных операций в магазинах спорттоваров, на 34% — в магазинах, продающих и обслуживающих велосипеды, на 13% — в магазинах по продаже мотоциклов.



Несмотря на разницу в планах на праздники, российские держатели банковских карт начали готовиться к Первомаю уже с середины апреля: резкий рост покупательской активности приходится на неделю с 9 по 15 апреля. Следующее повышение количества безналичных операций наблюдается уже в конце месяца — с 23 апреля.