МТС Банк подал в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами нескольких структур, входящих в группу компаний (ГК) «Люксор» (управляет одной из крупнейших в РФ сетью кинотеатров и одноименной кинопрокатной компанией), и двух совладельцев ГК, говорится в материалах суда.

Банк требует признать банкротами ООО «Кинолюкс», ООО «Люксор дистрибьюшн» и ЗАО «Синемаменеджмент», а также руководителей ГК Игоря Добровольского и Евгения Ленского, передает РАПСИ .

Компания «Люксор» открыла в РФ 23 кинотеатра. ГК является одним из лидеров российского кинорынка, она объединяет ряд компаний по направлениям: дистрибьюция, кинопрокат, развитие собственной кинотеатральной сети, производство анимационных фильмов.