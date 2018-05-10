Убыток Банка России по итогам 2017 года не стал неожиданностью для Минфина, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС .

«Нет. Общее понимание у нас было», — сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

ЦБ в 2017 году получил убыток в размере 435,3 млрд рублей против 43,7 млрд рублей прибыли годом ранее.

Регулятор пояснил такие результаты снижением процентных доходов на фоне снижения ставок. Кроме того, в связи с проведением мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры активов ЦБ увеличились расходы на резервы.