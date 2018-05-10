Минфин предлагает «сдерживать» зарплаты работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений. Оплата труда сотрудников подведомственных структур не должна превышать зарплаты госслужащих, работающих в министерствах-учредителях, считают в ведомстве. Соответствующий проект постановления правительства, изменяющий систему оплаты труда, размещен на портале раскрытия нормативно-правовых актов, пишет РБК .

Анализ Минфина показал, что среднемесячная зарплата работников отдельных учреждений (ФБГУ, ФГУПов и других), созданных для реализации полномочий министерств, превышает зарплату федеральных чиновников, работающих в этих министерствах. При этом, как отмечают авторы документа, на работников подведомственных структур не распространяются ограничения и запреты, связанные с прохождением госслужбы. Это обстоятельство «приводит к оттоку квалифицированных кадров» из министерств и ведомств, говорится в пояснительной записке к документу.

Для повышения «стабильности кадрового состава» российских министерств Минфин предлагает «осуществить мероприятия, направленные на сдерживание уровня оплаты труда работников федеральных учреждений». По замыслу Минфина, размеры должностных окладов, ставок зарплаты, премий работников федеральных учреждений не должны превышать уровень среднемесячной зарплаты федеральных госслужащих. Эта мера не касается зарплат руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений, отмечается в документе.

Кроме того, предлагаемые Минфином требования не будут распространяться на категории работников федеральных учреждений, подпадающие под действие майских указов президента 2012 года. Речь идет о врачах, научных сотрудниках, преподавателях и других категориях — указы предусматривали рост их зарплат опережающими темпами.

РБК направил запрос в Минфин с просьбой предоставить данные о диспропорциях в зарплатах чиновников, выявленных в ходе анализа, а также в Минэкономразвития с просьбой оценить эффективность предложенных изменений. Пресс-служба Минтруда сообщила, что проект официально в министерство еще не поступал, он «будет рассмотрен в установленном порядке».

Зарплаты работников бюджетных и казенных учреждений превышают зарплаты чиновников примерно на 30-40%, рассказал РБК проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Бывают ситуации, когда в подведомственных учреждениях, которые выполняют функции менее ответственные, чем сотрудники министерств и ведомств, зарплаты выше», — рассказал он. Например, работники подведомственных учреждений сдают помещения, находящиеся в госсобственности, в аренду, что помогает им находить средства на более высокие зарплаты, объяснил Сафонов.