Объем международных резервов РФ в апреле увеличился на 1,889 млрд долларов — с 457,995 млрд на начало месяца до 459,884 млрд на 1 мая. Такие данные приводятся на сайте ЦБ.

Таким образом, рост показателя продолжил замедляться. В январе 2018-го резервы увеличились на 14,993 млрд, в феврале — на 5,909 млрд, в марте — на 4,351 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, резервы в иностранной валюте увеличились в апреле с 367,743 млрд до 369,075 млрд долларов, стоимостный объем монетарного золота — с 80,482 млрд до 81,146 млрд долларов.

По остальным компонентам ЗВР наблюдалась отрицательная месячная динамика. Так, резервы в СДР уменьшились с 7,03 млрд до 6,958 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 2,739 млрд до 2,704 млрд.

По состоянию на 4 мая объем международных резервов равнялся 458,4 млрд долларов против 460,4 млрд на 27 апреля 2018-го. «Снижение за неделю на 2 млрд долларов США, или на 0,4%, произошло в результате отрицательной переоценки», — поясняют в ЦБ.

Еженедельные значения показателя приводятся на конец отчетных дат, ежемесячные — на начало.

Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов.

Выступая в Госдуме в ноябре 2017 года с докладом о денежно-кредитной политике, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов. Но покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне, подчеркнула она. Ранее Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.

В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортным для России уровень резервов в 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

Банк России может рассмотреть возможность пополнения резервов в 2019 году , когда процентные ставки достигнут равновесного уровня, а экономика вернется к балансу, но конкретные сроки начала интервенций пока не обсуждаются, заявила в октябре 2017-го первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.



На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 23 марта Набиуллина заявила, что международные резервы России могут достичь 500 млрд долларов без интервенций со стороны Центробанка и без специальных дополнительных покупок .