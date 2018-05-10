Оператор связи «МегаФон» запускает программу trade-in в 47 городах России. За старые смартфоны Apple и Samsung можно получить скидку в салоне связи на оплату покупки любого другого устройства, страховки или услуг.



Программа trade-in в «МегаФоне» была запущена в Москве в декабре 2017 года. Результаты первого месяца показали, что в 70% случаев клиенты сдавали смартфоны Apple, а в 30% — Samsung. Самыми популярными моделями оказались iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 5s, iPhone 7 и iPhone 5. На замену клиенты выбирали наиболее трендовые продукты компаний Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi.

Теперь услугой trade-in можно будет воспользоваться и в других городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Владимире, Рязани, Твери, Калуге и других.

В офисах продаж «МегаФона» можно обменять смартфоны Apple, начиная от iPhone 4S и новее, и флагманские устройства Samsung, выходившие после 2014 года. Стоимость старого устройства учитывается при покупке нового телефона, аксессуаров и дополнительных услуг. Также скидки действуют на покупку любых товаров, которые можно приобрести в кредит или рассрочку. Сумма скидки зависит от модели, технического и внешнего состояния устройства.



До 15 июня 2018 года при обмене старого устройства на Samsung S9 или S9+ будет действовать скидка 10 000 рублей.