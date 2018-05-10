Правительство РФ будет добиваться максимального результата при расходовании средств в рамках реализации нового майского указа президента. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу реализации указа Владимира Путина, передает ТАСС .

«Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом, и конечно, Министерство финансов будет, как и раньше, внимательно следить за эффективностью расходов», — сказал глава Кабмина.

Новые задачи, стоящие перед правительством РФ, сложнее предыдущих, времени на их решение немного, указал также премьер.

Глава Кабмина напомнил, что в предыдущий период правительство старалось преодолевать внутренние структурные ограничения экономики, преодолевать внешние шоки. «То, что наша страна с минимальными потерями прошла сложнейший период, это результат совместной деятельности. Но сейчас задачи сложнее, экономика, в соответствии с указом, должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем вопреки всем сдерживающим факторам, — заявил премьер. — А стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и новых партнеров. Времени немного, сроки достаточно жесткие».