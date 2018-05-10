Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в четверг опустился ниже 62 рублей впервые с 27 апреля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:28 мск стоимость американской валюты составила 61,9975 рубля, снизившись на 1,2275 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс евро снизился на 1,32 рубля до 73,6875 рубля.



Российская валюта в четверг существенно укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, которая растет в цене после решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном, констатирует аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. По его словам, поддержку нефтяным ценам также оказали данные по запасам сырья в США. «Можно ожидать, что в течение дня укрепление рубля продолжится благодаря дорогой нефти», — говорит эксперт.



Ранее в четверг курс евро на Московской бирже опустился ниже 74 рублей впервые с 9 апреля , а стоимость нефти Brent превысила 78 долларов за баррель впервые с 26 ноября 2014 года .



