«Для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю», — сказал Кудрин.
Руководителю Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министру финансов Алексею Кудрину сделано предложение возглавить Счетную палату, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству Госдумы, и подтвердил бывший федеральный чиновник.
«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал Кудрин изданию.
Татьяна Голикова, которая возглавляет Счетную палату сейчас, выдвинута главой правительства Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера, курирующего социальные вопросы.
Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев ранее сообщил РИА Новости, что эсеры рассматривают на пост главы Счетной палаты кандидатуру главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова , КПРФ — своих депутатов Юрия Синельщикова и Ризвана Курбанова, а в «Единой России»считают достойным кандидатом первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова..
В начале мая газета Financial Times со ссылкой на свои источники писала, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность назначения Кудрина на важный пост в своей администрации.
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