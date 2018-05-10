Руководителю Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министру финансов Алексею Кудрину сделано предложение возглавить Счетную палату, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству Госдумы, и подтвердил бывший федеральный чиновник.

«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал Кудрин изданию.

Татьяна Голикова, которая возглавляет Счетную палату сейчас, выдвинута главой правительства Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера, курирующего социальные вопросы.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев ранее сообщил РИА Новости , что эсеры рассматривают на пост главы Счетной палаты кандидатуру главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова , КПРФ — своих депутатов Юрия Синельщикова и Ризвана Курбанова, а в «Единой России»считают достойным кандидатом первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова..

В начале мая газета Financial Times со ссылкой на свои источники писала, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность назначения Кудрина на важный пост в своей администрации.