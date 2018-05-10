МСФО 9 и положения Банка России (604-П, 605-П, 606-П) стали главной темой для обсуждения: в октябре 2017 года ЦБ внес ряд поправок в документы, регламентирующие бухгалтерский учет кредитных организаций, которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Специалисты ИНВЕРСИИ рассказали гостям об особенностях учета, которые вводит МСФО 9 и какие изменения в связи с этим будут выполнены в программном коде и настойках ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» и «МФО 21 ВЕК» в целом и в разрезе их функциональных модулей. Презентация перешла в формат живой дискуссии, что позволило представителям банкам получить ответы на интересующие их вопросы, а Инверсия, в свою очередь, получила прямой доступ к целевой аудитории и ее пожеланиям в вопросах автоматизации процесса подготовки и представления финансовой отчетности.

В рамках программы семинара широкий отклик среди собравшихся получили выступления по темам: «СМЭВ 3, сроки и последовательность миграции для существующего функционала и планы по реализации интеграции с новыми сервисами», «Новая ветвь развития кредитного блока ЦАБС: подсистема «Поддержка принятия решения» и автоматизируемые с ее помощью бизнес-процессы (в т.ч. мониторинг просроченной задолженности, реструктуризация)», «Новый модуль для кредитного фронт-офиса - прием заявок по кредитам через WEB-интерфейс», «Возможности использования облачной ЭЦП продуктов ЦАБС», «Пластиковые карты, ЭКВАЙРИНГ - название старое, содержание новое!», «Новый функционал ЦАБС по реализации отчётности FATCA».

Среди гостей были как представители столичных, так и региональных банков, и крупных МФК: АО АКБ "Алеф-Банк", АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, АО Банк "Венец", АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АО "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, Банк НФК (АО), ООО "банк Раунд", АО "Банк ЧБРР", ЗАО "Владбизнесбанк", АО КБ "ИС Банк", АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", КБ "Кубань Кредит" ООО, МОРСКОЙ БАНК (ОАО), КБ "Москоммерцбанк" (АО), ПАО МОСОБЛБАНК, АО "МСП Банк", ООО "МФК "Т-Финанс", АО "ОТП Банк", АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ПАО, ПАО "Совкомбанк", АО "Си Ди Би БАНК", АКБ "СЛАВИЯ" (АО), АО "СМП Банк", АО «Социнвестбанк», АО "Тинькофф Банк", АКБ "Трансстройбанк" (АО), ПАО КБ "УБРиР", ЦМРБАНК (ООО), CarMoney и др. Кроме постоянных клиентов ИНВЕРСИИ деловой семинар посетили потенциальные клиенты, заинтересованные в продуктах компании.

В работе семинара помимо сотрудников компании ИНВЕРСИЯ (г. Москва) приняли участие специалисты региональных представителей компании: "Инверсия-Петербург" и СКБ "ГРАФ".

В заключение второго дня работы семинара состоялся розыгрыш для клиентов компании, в ходе которого победители получили ценные подарки.

Два дня семинара, которые сочетали в себе деловую (формальную) и личную (неформальную) части, были наполнены живой дискуссией, обменом опытом, атмосферой легкости, дружелюбия и позитива.

Источник: ИНВЕРСИЯ