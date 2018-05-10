Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев не ожидает новых глобальных кризисов, вызванных проблемами развивающихся стран, в которых работает банк. Об этом он заявил, выступая на брифинге в ходе ежегодного заседания совета управляющих ЕБРР, сообщает ТАСС.

Он отметил, что кризис — «такое явление, которое возникает неожиданно», однако ставку следует делать на здравый смысл и разумный подход к его предотвращению.

«Может измениться все: могут вырасти цены на нефть, полезные ископаемые. В какой-то момент могут вырасти ставки кредитования — предпосылок к чему я пока не вижу, но почему нет. Это снизит приемлемый уровень задолженности, однако наш базовый сценарий достаточно оптимистичен. Если правительства отреагируют на это разумно и ответственно, предпосылок к тому, что это вырастет в некий глобальный кризис, мы не видим», — сказал Гуриев.

По его словам, ЕБРР прогнозирует рост экономики стран региона своего присутствия на 3,3% в 2018 году и 3,2% — в 2019 году, исходя из предположения, что их правительства будут разумно подходить к решению внутренних проблем своих стран.

«Если вопрос в том, видим ли мы такую вероятность [возникновения кризиса] в странах нашего региона в горизонте двух лет — отвечу, что нет», — подчеркнул экономист. В некоторых странах могут быть проблемы, обусловленные «крупными рисками», но в целом говорить о грядущем кризисе причин нет, отметил Гуриев. «Мы не ожидаем никакого кризиса и прогнозируем, что этот год будет лучше, чем мы ожидали ранее», — резюмировал он.