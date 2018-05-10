На фоне решения президента США выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести санкции против последнего через 180 дней, цены на нефть приблизились к $78 за баррель, где последний раз были в ноябре 2014 года. При этом, инвесторы не демонстрируют снижение аппетита к риску. Наоборот, американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду в диапазоне 0,2-1%. Локомотивом движения стал сектор энергетики, рост составил 1,8%. Так, игроки ожидают снижения поставок иранской нефти на мировой рынок, что толкает вверх цены на нефть и потенциально увеличивает будущую законтрактованную выручку нефтяных компаний. К слову, Иран добывает 3,7-3,8 млн б/с и по добыче занимает третье место в ОПЕК. Первое - саудовская Аравия с добычей в 9,9 млн б/с, второе - Ирак 4,43 б/с.

На этом фоне доходность американских 10-летних гособлигаций поднялась на 4 б.п. до 2,98% , и аукционы по размещению новых выпусков облигаций прошли со спросом в 2,5 раза покрывающим предложение. Сегодня состоится аукцион по 30-летним облигациям, что будет показательно для рынка на фоне ожидания увеличения процентной ставки ФРС США в июне на 25 б.п. до 2%. Апрельский аукцион прошел с коэффициентов покрытия в 2,4 раза, в марте было - 2,38. Мы не исключаем, что в связи с этим фактором возможен спрос на долларовую ликвидность.