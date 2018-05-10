Энергомашбанк запустил сервис обмена мгновенными сообщениями «Чат с банком» для клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Сервис доступен для клиентов, осуществляющих работу по системе «Банк-Клиент», и позволяет вести переписку со специалистом финучреждения в режиме онлайн по любым вопросам прямо из системы дистанционного банковского обслуживания.

«Мы решили придерживаться концепции личного общения с клиентом и в вопросах информационной поддержки. Поэтому отвечать на вопросы наших клиентов в чате будут не роботы, а специалисты банка», — прокомментировала заместитель генерального директора – председателя правления Энергомашбанка Татьяна Ежова.