Эксперты «Доктор Веб» предупредили россиян о новом виде интернет-мошенничества. Как отмечается в сообщении компании, злоумышленники «обещают доверчивым пользователям выплатить компенсации от энергетических компаний и медицинских учреждений».

«Злоумышленники рассылают по электронной почте спам, предлагая потенциальным жертвам перейти по ссылке на специально созданный ими сайт. Однако нельзя не отметить и новый канал привлечения посетителей: жульнические ресурсы стали рекламироваться с помощью массовых смс-рассылок и сообщений в мобильных мессенджерах. На веб-страницах по ссылкам, расположенным в этой рекламе, размещен изобилующий ошибками текст, в котором сообщается о якобы существующей возможности получить компенсацию за переплату предоставляемых населению коммунальных, медицинских услуг, либо услуг обязательного страхования», — говорится в пресс-релизе. В нем подчеркивается, что все эти сайты созданы с использованием одного и того же шаблона и принадлежат несуществующим организациям.

Эксперты уточняют, что посетителям таких сайтов предлагается ввести в специальную форму имя, фамилию, а также последние цифры какого-либо документа. После этого появляется информация о якобы доступной выплате, для получения которой нужно перевести злоумышленникам небольшую сумму.

«Не доверяйте интернет-ресурсам, предлагающим получить какие-либо денежные компенсации от лица неких фондов или организаций, а также с осторожностью переходите по ссылкам из почтовых сообщений, полученных от незнакомых отправителей», — призывают в компании «Доктор Веб».