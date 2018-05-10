Основная проблема с ведением бизнеса в Бинбанке заключалась в оценке качества заемщиков. Об этом рассказал бывший глава Бинбанка Евгений Давыдович в интервью каналу Fun & Profit на YouTube.

«Основная проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в оценке качества заемщиков. С ней столкнулись ряд крупных игроков. Нельзя говорить, что (кредиты. — Прим. Банки.ру) давали всем подряд, — изменились макроэкономические условия», — рассказал он в интервью.



Также Давыдович отметил, что банк зачастую является заложником тех условий ведения бизнеса, которые есть у заемщика.

Банк России 21 сентября 2017 года принял решение стать основным инвестором Бинбанка, а также входящего в его группу Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В банки была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Центробанка и Управляющей компании ФКБС. В марте 2018 года основным акционером Бинбанка стал Банк России. В том же месяце в Бинбанке были избраны новые органы управления и завершена работа временной администрации. Ранее Банк России заявил о решении объединить банк «ФК Открытие», который также санировался с использованием средств ФКБС, и Бинбанк.

