Обязательства самарского АктивКапитал Банка, чью лицензию Банк России отозвал 29 марта текущего года, превышают величину его активов почти на 6,43 млрд рублей. Такая оценка с учетом данных обследования, проведенного временной администрацией, приводится в четверг на сайте ЦБ.

Так, активы банка по результатам обследования оцениваются в сумму около 18,738 млрд рублей при показателе, который сам банк указал в бухгалтерском балансе на 29 марта 2018-го, почти 28,367 млрд. В том числе оценка величины чистой ссудной задолженности снижена с 21,83 млрд до 13,905 млрд рублей, основных средств, нематериальных активов и материальных запасов — с 3,022 млрд до 2,319 млрд.

Обязательства банка достигают почти 25,168 млрд рублей. Из этой суммы на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, приходится на дату отзыва лицензии более 24,915 млрд, в том числе на счета физлиц и индивидуальных предпринимателей — 23,136 млрд.

Агентство по страхованию вкладов ранее оценило объем выплат в пользу примерно 30,7 тыс. вкладчиков АктивКапитал Банка в сумму около 22,9 млрд рублей. Расчеты производятся начиная с 11 апреля через Сбербанк и ВТБ . За первую неделю было выплачено 19 млрд рублей, или порядка 83% всего объема.

Объясняя отзыв лицензии у АктивКапитал Банка, ЦБ отмечал, что в действиях руководителей и собственников кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. Так, в марте текущего года АктивКапитал Банк провел «ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами».



Арбитражный суд Самарской области 19 апреля принял заявление регулятора о банкротстве АктивКапитал Банка, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.