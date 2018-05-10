Активы банка по результатам обследования оцениваются в сумму около 18,738 млрд рублей, обязательства достигают почти 25,168 млрд.
Обязательства самарского АктивКапитал Банка, чью лицензию Банк России отозвал 29 марта текущего года, превышают величину его активов почти на 6,43 млрд рублей. Такая оценка с учетом данных обследования, проведенного временной администрацией, приводится в четверг на сайте ЦБ.
Так, активы банка по результатам обследования оцениваются в сумму около 18,738 млрд рублей при показателе, который сам банк указал в бухгалтерском балансе на 29 марта 2018-го, почти 28,367 млрд. В том числе оценка величины чистой ссудной задолженности снижена с 21,83 млрд до 13,905 млрд рублей, основных средств, нематериальных активов и материальных запасов — с 3,022 млрд до 2,319 млрд.
Обязательства банка достигают почти 25,168 млрд рублей. Из этой суммы на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, приходится на дату отзыва лицензии более 24,915 млрд, в том числе на счета физлиц и индивидуальных предпринимателей — 23,136 млрд.
Агентство по страхованию вкладов ранее оценило объем выплат в пользу примерно 30,7 тыс. вкладчиков АктивКапитал Банка в сумму около 22,9 млрд рублей. Расчеты производятся начиная с 11 апреля через Сбербанк и ВТБ. За первую неделю было выплачено 19 млрд рублей, или порядка 83% всего объема.
Объясняя отзыв лицензии у АктивКапитал Банка, ЦБ отмечал, что в действиях руководителей и собственников кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. Так, в марте текущего года АктивКапитал Банк провел «ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами».
Арбитражный суд Самарской области 19 апреля принял заявление регулятора о банкротстве АктивКапитал Банка, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.
Нет комментариев