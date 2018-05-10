Банк России не считает необходимым вносить изменения в действующее законодательство РФ для развития исламских финансовых инструментов. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Александр Торшин, выступая на Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit», передает ТАСС .

«Возникает проблема при изучении вопроса (исламского банкинга), надо ли менять законодательство РФ для того, чтобы действовали исламские финансы. Наша точка зрения такая: действующее российское законодательство вполне допускает использование (таких фининструментов. — Прим. ред.)», — сказал он.

Торшин добавил, что в ЦБ уже три года действует рабочая группа по вопросу развития исламских финансов. По его словам, целый ряд направлений были открыты в области исламских финансов. Одно из них — международное сотрудничество ЦБ, Внешэкономбанка и Сбербанка с Исламским банком развития. «(Между сторонами) был подписан меморандум о взаимопонимании с группой Исламского банка развития. Делегация ЦБ посетила штаб-квартиру этого банка, по итогам визита были согласованы направления дальнейшего сотрудничества сторон. Прошли обучающие семинары по теме исламского банкинга», — рассказал он.

Также Торшин отметил, что в России начинают открываться исламские окна в банках, появляются другие продукты. Кроме того, он напомнил, что в мае 2017 года Банк России презентовал переведенные на русский язык стандарты бухгалтерской отчетности и аудита исламских финансовых учреждений. «Эта книга разошлась очень быстро, мы ее также изучаем», — заверил он.

Исламская экономика действует согласно законам шариата — это халяльное производство продуктов питания, халяльные медицина и туризм, исламский банкинг. Исламские банки отличаются тем, что из-за запрета на ростовщичество не могут выдавать классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).