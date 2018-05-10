Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в четверг опустился ниже 74 рублей впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:53 мск стоимость единой европейской валюты составила 73,95 рубля, снизившись на 1,0575 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара опустился на 93,5 копейки до 62,29 рубля.

Российская валюта укрепляется на фоне повышения нефтяных цен после решения США о выходе из ядерной сделки с Ираном. В ходе торгов четверга стоимость нефти Brent превысила 78 долларов за баррель впервые с 26 ноября 2014 года .