Кредиторы стали чаще судиться с заемщиками. За 2017 год приставы возбудили 3,2 млн исполнительных производств о взыскании с должников 1,045 млрд рублей. Годом ранее было возбуждено 2,3 млн дел на сумму 1 млрд рублей. То есть количество производств увеличилось на 39%, а сумма — на 4,5%. В статистике отражаются исполнительные производства по судам кредиторов, то есть банков. После ограничения действий коллекторов нанимать их стало невыгодно, пишут «Известия» .



Вступивший в силу 1 января 2017 года 230-ФЗ («О защите законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») серьезно ограничил деятельность коллекторов. В частности, они не могут звонить заемщикам чаще одного раза в день и двух раз в неделю. Лично встречаться с должником также можно не чаще раза в неделю.

«Ограничение в работе коллекторов, переориентировало работу банков в сторону судопроизводства, — пояснил начальник департамента оценки розничных рисков Транскапиталбанка Сергей Тараканов. — Это повысило эффективность работы с должниками, поскольку поданный иск и назначенное судебное заседание сильнее действуют на должников, чем личное общение и устные договоренности с коллекторами».



Сам кредитор не вправе принудительно отбирать у должника имущество в счет долга, в отличие от уполномоченного госоргана — Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



Решение споров с должниками в судебном порядке — эффективный инструмент для кредитора, отмечают банкиры. Суд в подавляющем большинстве случаев принимает сторону банка-истца, поэтому после первых же просрочек кредиторы подают иск в суд в течение шести–месяцев месяцев в 80–90% случаев.



По прогнозам экспертов, банкиры будут активно судиться с заемщиками и в этом году. Число исполнительных производств, возбужденных приставами, может увеличиться еще на 40%.

