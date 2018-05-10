Теперь для резервирования расчетного счета клиенту достаточно заполнить онлайн заявку на официальном сайте Банка. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона и получить код доступа к личному кабинету на сайте Банка, по номеру ИНН компании Банк пришлет реквизиты счета в течение 1 минуты, далее после загрузки сканированных копий документов решение об открытии счета принимается в течение 2-х часов. Услуга позволяет сразу после резервирования счета предоставить реквизиты своим партнерам для заключения контрактов и выставления счетов.

Для активации счета, возможности проведения расходных операций, клиенту необходимо в течение 1 месяца с даты резервирования предоставить в офис Банка оригиналы документов для подписания договора. Сервис доступен во всех регионах присутствия Банка ЗЕНИТ.

В дополнение к новой услуге, при подключении любого из тарифных планов, открытие счета, подключение и ведение счета в Интернет и Мобильном банке предоставляется бесплатно.

При этом Банк также снизил размер комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание при подключении тарифного плана «СтартАп», теперь минимальный размер ежемесячного обслуживания составляет 490 рублей.

«Банк ЗЕНИТ постоянно совершенствует качество и скорость предоставления банковских услуг клиентам, внедряя новые сервисы и технологии. С помощью новой услуги клиенты могут существенно сократить время на открытие счета, и значит уделить больше времени эффективному развитию своего бизнеса», — прокомментировал Дмитрий Дьяков, руководитель Блока малого и среднего бизнеса Банка ЗЕНИТ.